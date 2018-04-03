На устранение проблемы с утечкой данных из Facebook уйдет несколько лет

Основатель Facebook Марк Цукерберг, который оказался в центре скандала в связи с незаконным использованием данных более чем 50 млн пользователей компанией Cambridge Analytica во время ее работы с предвыборным штабом Дональда Трампа, в интервью Vox заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных более 50 млн пользователей соцсети уйдет несколько лет.

"Мне жаль, что я не могу решить все эти проблемы за три или шесть месяцев. Я думаю, что реальность такова, что решение некоторых вопросов займет гораздо больше времени", – сказал Цукерберг.

По его словам, сейчас в отделе безопасности личных данных пользователей в компании работает около 10 тыс. человек, а до конца года их количество увеличится до 20 тыс.

Ранее СМИ сообщили о том, что основатель соцсети Facebook отказался отвечать на вопросы британских парламентариев в связи с ситуацией вокруг Cambridge Analytica.

Напомним, Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

Кроме того, ранее президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях. // Сегодня