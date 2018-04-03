Отключение воды в столице (список улиц)

В течение 3 - 4 апреля в некоторых районах Киева будет отключено водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевводоканала.

"Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - говорится в сообщении.

Воды не будет по следующим адресам:

3 апреля с 09.00 до 23.00 - ул. Борщаговская, 46/1, 46/2; ул. Боткина, 3;

3 апреля с 09.30 до 22.00 - ул. Голосеевский, 94 к1, 94 к2, 96, 98/2, 102/1, 104, 106/2; ул. Ломоносова, 5 к2; пер. Коломиевский, 6; ул. Жуковского, 5.

3 апреля с 09.30 до 07.30 4 апреля - просп. Воздухофлотский, 5,

3 апреля с 10.00 до 15.00 - ул. К. Малевича, 47/49;

3 апреля с 11.00 до 21.00 - ул. Щербакивского, 13, 15, 15-А, 17, 19, 21, 21-А, 23, 25, 2, 4, 6, 8/13, 10, 12, 14, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30/1; пер. Всеволода Петрива, 1, 1-А, 1-Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (частные дома);

4 апреля с 11.00 до 21.00 - ул. Черняховского, 2/21, 4, 12, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9; ул. Эстонская, 5; ул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21, 23. // Українські Новини