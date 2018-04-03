Учительница совратила 14-летнего школьника и родила «ему» сына

36-летняя учительница старшей школы в Огайо Лаура Линн Кросс призналась, что родила ребенка от 14-летнего ученика. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мать двоих детей преподавала английский язык в средней школе. В 2012 году она соблазнила восьмиклассника. Женщина приглашала мальчика к себе домой под видом учебно-воспитательных целей. Позднее ей даже удалось уговорить родителей школьника разрешить оставлять ребенка с ночевкой у нее дома.

На протяжении трех лет они скрывали свои отношения. В 2015 году Лаура Линн Кросс ушла из школы. Она родила ребенка и продолжила отношения со школьником. Бывшая учительница даже выкладывала в социальных сетях совместные фото.

Об отношениях педагога и школьника стало известно лишь в 2017 году, когда отцу ученика сообщили, что он стал дедушкой. Мужчина допросил сына и узнал, что у его несовершеннолетнего сына родился ребенок.

Фото: dailymail.co.uk

Скандал получил широкую огласку, и учительницу арестовали. Ей инкриминировали три эпизода с изнасилованием, относящиеся к периоду с 1 августа 2013 по 6 сентября 2016 года. Позднее ее выпустили под залог в размере 100 тысяч долларов. Во время судебного процесса Лаура Линн Кросс все-таки признала вину, и теперь ей грозит лишение свободы.

Отец школьника с самого начала догадывался о связи учительницы и его сына. Он с 2012 года обращался в администрацию школы и в полицию. Однако специалисты не предпринимали никаких действий. Теперь мужчина винит полицию и школу за бездействие.

"Она — школьная учительница. И только псих будет испытывать сексуальное влечение к ребенку", — заявил мужчина. // Сегодня