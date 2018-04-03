Комитет ВР не соизволил собраться для рассмотрения отмены декларирования для «активистов»

Парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог рассмотреть законопроекты об отмене декларирования для общественных активистов сегодня перед заседанием Верховной Рады из-за отсутствия кворума.

"Комитет не собрался из-за отсутствия кворума", - сказал народный депутат Юрий Деревянко.

При этом он отметил, что для начала заседания не хватило одного члена комитета, а именно - и.о. председателя Юрия Савчука.

Он добавил, что следующее плановое заседание состоится завтра и поэтому комитет при наличии желания и возможности сможет рассмотреть этот вопрос.

Напомним, антикоррупционный комитет 3 апреля планировал рассмотреть отмену декларирования для активистов перед заседанием Рады. // УНН