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В Измаиле Одесской области пропала 15-летняя девушка

03.04.2018 10:06

Девушка ушла из дома 1 апреля, и не вернулась

В Измаиле разыскивается 15-летняя Елизавета Власова. Девушка ушла из дома 1 апреля, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Фото: полиция

Фото: полиция

В полиции всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 102, (04841) 75363, (04841) 75359, (04841) 51408, (066) 213-18-31, (096) 458-76-32, (093) 629-67-02, (098) 534-47-02. // Сегодня

 

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