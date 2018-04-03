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В Кабмине хотят ввести алименты на содержание пожилых родителей

03.04.2018 10:15

Министр социальной политики Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода в деталях".

 Рева

"Я считаю, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", - сказал Рева. // Экономическая правда

 

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