В Кабмине хотят ввести алименты на содержание пожилых родителей

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода в деталях".

"Я считаю, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", - сказал Рева. // Экономическая правда