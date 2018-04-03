В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра. Российский «пипл» схавает

Как сообщает Znak.com, за инициативу, предложенную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, проголосовали 42 депутата. Четыре парламентария высказались против. Закон был принят в третьем, окончательном чтении, уточняет «Интерфакс».

Последний народный мэр

Согласно законопроекту, главу Екатеринбурга предлагается избирать депутатам из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

На заседании Заксобрания также предполагалось рассмотреть альтернативный законопроект Вячеслава Вегнера о сохранении прямых выборов мэра Екатеринбурга, но автор отозвал его незадолго до заседания.

Законопроект Евгения Куйвашева представил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. «Преимущество модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках одного должностного лица обеспечивает возможность выполнения всех задач», — прокомментировал он. Он добавил, что сильной стороной модели является возможность выбрать наиболее компетентного главу, а также экономия бюджетных средств от отмены выборов. ZNAK.COM