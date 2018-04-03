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В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра. Российский «пипл» схавает

03.04.2018 10:25

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.

Как сообщает Znak.com, за инициативу, предложенную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, проголосовали 42 депутата. Четыре парламентария высказались против. Закон был принят в третьем, окончательном чтении, уточняет «Интерфакс».

Ройзман

Последний народный мэр

Согласно законопроекту, главу Екатеринбурга предлагается избирать депутатам из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

На заседании Заксобрания также предполагалось рассмотреть альтернативный законопроект Вячеслава Вегнера о сохранении прямых выборов мэра Екатеринбурга, но автор отозвал его незадолго до заседания.

Законопроект Евгения Куйвашева представил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. «Преимущество модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках одного должностного лица обеспечивает возможность выполнения всех задач», — прокомментировал он. Он добавил, что сильной стороной модели является возможность выбрать наиболее компетентного главу, а также экономия бюджетных средств от отмены выборов. ZNAK.COM

  • Действующим мэром Екатеринбурга является Евгений Ройзман. Он был избран на выборах в сентябре 2013 года. В городе также существует должность сити-менеджера: ее занимает Александр Якоб, утвержденный на этот пост депутатами городской думы в октябре 2013 года.
  • Законопроект об отмене выборов мэра Екатеринбурга был внесен в Заксобрание 22 марта. 2 апреля в городе состоялся митинг против отмены прямых выборов мэра, на котором участники акции потребовали отставки губернатора области. // Медуза

 

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