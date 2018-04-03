Глава общины на Луганщине требовал взятку в 55 тысяч

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

Правонарушитель задержан в субботу, 31 марта, во время получения взятки.

Так, сотрудники управления защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Луганского гарнизона разоблачили должностное лицо во взяточничестве. Председатель объединенной территориальной громады требовал от гражданина 55 тысяч гривен неправомерной выгоды. В частности, за проведение земляных работ по демонтажу металлической трубы, которая находится на балансе указанной громады.

В субботу, 31 марта, правоохранители задержали должностное лицо при получении части определенной им суммы — 15 тысяч гривен. В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении. // Realist