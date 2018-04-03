Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Глава общины на Луганщине требовал взятку в 55 тысяч

03.04.2018 10:45

Председатель объединенной территориальной громады требовал 55 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

взятка

Правонарушитель задержан в субботу, 31 марта, во время получения взятки.

Так, сотрудники управления защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Луганского гарнизона разоблачили должностное лицо во взяточничестве. Председатель объединенной территориальной громады требовал от гражданина 55 тысяч гривен неправомерной выгоды. В частности, за проведение земляных работ по демонтажу металлической трубы, которая находится на балансе указанной громады.

В субботу, 31 марта, правоохранители задержали должностное лицо при получении части определенной им суммы — 15 тысяч гривен. В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...