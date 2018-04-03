Двое маленьких детей погибли при пожаре в селе на Житомирщине

Пожар произошел в жилом доме в с. Сычевка в Житомирской области, в результате чего погибли двое малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

"3 апреля в 1:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Сычевка Малинского района. На место происшествия выехали специалисты 30-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Чоповичи", – говорится в сообщении.

Деревянный дом полностью охватил огонь.

"До приезда пожарных хозяйка успела выбраться из горящего дома и спасти трех своих детей. Еще двоих, к сожалению, она вынести не смогла – все дети несовершеннолетние. Чуть позже женщина рассказала, что проснулась от едкого дыма, который уже охватил весь дом. Дети спали в разных комнатах, поэтому владелица начала искать и будить их. Выйти из дома через входную дверь уже было невозможно, поскольку путь к ним был отрезан огнем. Вместе с детьми 2002, 2008 и в 2012 года рождения, женщина разбила окно и выбралась на свежий воздух. Из-за сильной задымленности двух самых маленьких она не нашла", - проинформировали спасатели.

Пожар был локализован в 2:27, а ликвидирован - в 7:25.

"На кровати в одной из жилых комнат бойцы ГСЧС обнаружили бездыханное тело мальчика 2015 рождения. Далее в соседней комнате, в колыбели, они нашли тело еще одного мальчика - 2017 года рождения", - передает пресс-служба ГСЧС.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электросети. Окончательную причину устанавливают специалисты. // УНН