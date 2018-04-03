В Харькове взорвали и ограбили банкомат в магазине

В Харькове неизвестные около 3:00 3 апреля взорвали и ограбили банкомат в магазине, расположенном на улице Астрономической. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

ГосЧС Харьковской обл.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено в середину банкомата сквозь лоток выдачи денег.

Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.

В результате подрыва банкомата никто из граждан не пострадал. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма сейчас устанавливается.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к событию. // 112.ua