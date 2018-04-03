Что нужно для подписания декларации с врачом

С 2 апреля в Украине стартовала активная фаза медреформы. Терапевты, семейные врачи и педиатры – доктора первичной медицины – начали подписывать декларации с пациентами. Декларация подтверждает, что вы выбрали врача и хотите обслуживаться именно у него. Так вы сообщаете государству, что оплата за ваше лечение должна начисляться именно в то медучреждение, где работает ваш врач.

Чтобы подписать декларацию с собой нужно взять паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если подписываете декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то возьмите свидетельство о рождении ребенка.

В медучреждении данные пациентов внесут в систему "Электронное здравоохранение". Не будет никаких бланков, форм, печатей и тому подобное. После ввода данных вы получите СМС с кодом – его нужно назвать врачу, чтобы он подтвердил вашу регистрацию в системе.

Затем доктор распечатает копию декларации для проверки. Если все данные верные – медик даст вам на подпись два экземпляра. Один останется у пациента, другой в медучреждении.

Декларацию о выборе врача нужно подписывать для каждого члена семьи отдельно. Реформа не отменяет педиатров. // Сегодня