Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 02.04.2018

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернувся пенсіонер, який повідомив, що невідома особа скоїла крадіжку кришки люка на вулиці міста. В ході проведених заходів був встановлений 32-річний чоловік. Викрадене вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

У ході місячника добровільної здачі зброї та боєприпасів до Любашівського відділу поліції звернувся 48-річний мешканець с. Троїцьке та добровільно видав гладкоствольну рушницю для її подальшого знищення.

До Миколаївського відділення поліції Любашівського відділу поліції звернувся 38-річний житель с. Ісаєве, який повідомив, що невідома особа проникла до його будинку та викрала з печі опалення чавунну плиту. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 20-ти та 29-річних чоловіка і жінку. Від правопорушників отримано правдиві свідчення.

У ході місячника добровільної здачі зброї та боєприпасів до Роздільнянського відділу поліції звернувся 55-річний мешканець с. Новоселівка та добровільно видав мисливську гладкоствольну рушницю для подальшого оформлення на своє ім’я.

ВК ГУНП в Одеській області