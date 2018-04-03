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10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 02.04.2018

03.04.2018 11:35

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 02.04.2018

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернувся пенсіонер, який повідомив, що невідома особа скоїла крадіжку кришки люка на вулиці міста. В ході проведених заходів був встановлений 32-річний чоловік. Викрадене вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Одесса

У ході місячника добровільної здачі зброї та боєприпасів до Любашівського відділу поліції звернувся 48-річний мешканець с. Троїцьке та добровільно видав гладкоствольну рушницю для її подальшого знищення.

До Миколаївського відділення поліції Любашівського відділу поліції звернувся 38-річний житель с. Ісаєве, який повідомив, що невідома особа проникла до його будинку та викрала з печі опалення чавунну плиту. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 20-ти та 29-річних чоловіка і жінку. Від правопорушників отримано правдиві свідчення.

У ході місячника добровільної здачі зброї та боєприпасів до Роздільнянського відділу поліції звернувся 55-річний мешканець с. Новоселівка та добровільно видав мисливську гладкоствольну рушницю для подальшого оформлення на своє ім’я.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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