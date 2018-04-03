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На Тернопольщине ранее судимый солдат-самовольщик получил 11 лет лишения свободы

03.04.2018 11:45

 В Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самовольное оставление части на 3 месяца. Об этом сообщил военный прокурор сил АТО Олег Сенюк в Facebook.

"Опозорил имя воинской части. На Тернопольщине 26-летний осужденный, а на 2015 год – солдат С., умышленно, без уважительных причин и без разрешения командования в/ч в конце сентября второго года войны самовольно оставил на 11 дней расположение части. И уже через три недели, 30 октября, снова решил спрятаться от службы, не появившись вовремя в расположении в/ч из лечебного заведения, так провел 2,5 месяца по собственному усмотрению", - написал он.

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По данным Сенюка, в ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области при назначении ему наказания учел тяжесть преступления, а также уже наличие у него судимости в прошлом – по ч. 4 ст. 187, п.6 ч. 2 ст. 115, а также по ч. 4 ст. 407 УК Украины, и вынес окончательный приговор – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. // 112.ua

 

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