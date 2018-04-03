На Сумщині затримали групу нелегальних мігрантів та іноземця-переправника

До правоохоронців надійшла оперативна інформація про громадянина Росії, що займається переправленням іноземних громадян через кордон з Україною. Це перевірили місцеві працівники поліції та прикордонники і затримали 25-річного росіянина, який допоміг незаконно перетнути кордон п’ятьом громадянам В’єтнаму на територію України.

«Було встановлено, що іноземці-нелагали та їх перевізник пересуваються на автомобілі «Мерседес» іноземної реєстрації, – говорить Сергій Несмашний, начальник Великописарівського відділення поліції. – Автомобіль зупинили в одному з прикордонних сіл району. За кермом знаходився мешканець столиці, а в салоні окрім 25-річного росіянина, група мігрантів з В’єтнаму, віком від 16 до 38 років, серед яких двоє неповнолітніх. Дітей працівники поліції направили до Сумського центру соціальної реабілітації, а інших трьох - до відділу Великописарівської прикордонної служби Сумського прикордонного загону для з’ясування всіх обставин незаконного переправлення їх на територію України».

На іноземців-нелегалів правоохоронці вже склали адміністративні протоколи за ст. 203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» КУпАП України, а на водія авто – за ст. 206 «Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг» КУпАП. Працівники поліції ж продовжують перевіряти громадянина Росії на причетність до даного злочину та коло його спільників. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.332«Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції в Сумській області