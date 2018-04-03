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Пациент московской больницы зарезал соседа, который стонами мешал ему спать

03.04.2018 12:05

Следователи столицы возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в больничной палате. По предварительным данным, больного зарезал его сосед, которого раздражали стоны потерпевшего.

Преступление было совершено в городской больнице, расположенной на улице Алябьева в районе Филевский Парк (там находится ГКБ-51). Утром 3 апреля в одной из палат клиники было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ.

зарезал

"При визуальном осмотре на теле погибшего мужчины обнаружено два ножевых ранения. По предварительным данным, в момент нападения в палате также находились другие госпитализированные пациенты", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются сотрудники больницы и пациенты", - отметили в ГСУ СК РФ.

Как уточняет телеграм-канал СК РФ, в убийстве пенсионера уже сознался его 69-летний сосед по палате. Мужчина пояснил, что потерпевший "своими стонами мешал ему спать". // NEWSru.com

 

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