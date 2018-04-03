Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Чиновника «Укрзализныци» будут судить за покупку «просроченных» противогазов

03.04.2018 12:25

В Киеве будут судить чиновника "Юго-Западной" железной дороги за растрату средств при закупке некачественных противогазов. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

Чиновника "Укрзализныци" будут судить за покупку некачественных противогазов

"Киевская местная прокуратура №9 утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из подразделений Государственного территориально-отраслевого объединения "Юго-Западная железная дорога" (далее - ГТОО "ПЗС") по фактам растраты государственных средств и служебного подлога", - написал Лысенко.

Установлено, что в 2015 году частное предприятие в соответствии с договором поставило на ГТОО "Юго-Западная железная дорога" фильтрующие противогазы на общую сумму почти 400 тыс. гривен. Однако выяснилось, что вопреки условиям договора предприятие осуществило поставку противогазов не 2015 выпуска, а 1988-1991 и 2010-2012 годов.

Вместе с тем, начальник подразделения, с целью незаконного обогащения и действуя в интересах указанного предприятия, достоверно зная о том, что договор поставки не выполнен должным образом, подписал электронное платежное поручение в банковской системе по перечислению средств на сумму свыше 400 тыс. гривен.

Обвинительный акт в отношении служащего по ч.4 ст.191 (присвоение или растрата имущества) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...