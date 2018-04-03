На Одещині за лічені години розкрили жорстоке вбивство чоловіка грабіжниками

Четверо молодиків віком від 16 до 21 року проникли до будинку мешканця с. Виноградівка Болградського району, забили господаря до смерті та викрали золоті прикраси і техніку.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у власному будинку виявлено тіло 45-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Болградського ВП та керівництво поліції Одещини. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили обставини, які передували трагедії.

З’ясувалося, що на момент нападу потерпілий був вдома сам. Прийшовши до його будинку, правопорушники, щоб виманити господаря на вулицю, почали стріляти по вікнах з травматичної зброї. Коли чоловік вийшов, вони зв’язали його та затягли до будинку, де почали бити, вимагаючи гроші. Від отриманих травм постраждалий помер. Зловмисники викрали золоті прикраси, фотоапарат, телевізор, музичну техніку та втекли з місця події.

На пошуки підозрюваних був орієнтований особовий склад місцевої та обласної поліції. Цієї ж ночі правоохоронці встановили особи зловмисників. Троє з них були затримані та, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, поміщені до ізолятора тимчасового тримання. У юнаків вилучили викрадене у вбитого майно, яке вони розділили між собою.

За даним фактом розпочаті кримінальні провадження за п.6 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи по встановленню місця знаходження та затриманню найстаршого співучасника злочинної групи. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Одеській області