Полицейский заставил граждан организовать наркопритон, чтобы получить премию, «разоблачив» его

Следователи Костромской области завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении уже бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России "Шарьинский". Он подозревается в превышении должностных полномочий и фабрикации дел. В частности, страж порядка заставил местных жителей принимать наркотики и создать наркопритон, чтобы отчитаться об успешной борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Установлено, что обвиняемый, находясь в должности старшего оперуполномоченного Шарьинского межрайонного отдела управления ФСКН России по Костромской области, в период с октября 2015 года по январь 2016 года "искусственно создал условия задержания на территории города Шарьи Костромской области местного жителя, якобы осуществляющего сбыт наркотического средства в крупном размере - маковой соломы массой свыше 1,5 кг. Затем страж порядка склонил задержанного к признанию им вины в совершении данного преступления и составил фиктивные процессуальные документы об этом.

В СК РФ подчеркнули, что полицейский действовал "из корыстной и иной личной заинтересованности в целях создания видимости улучшения показателей своей работы по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств". В частности, страж порядка рассчитывал "ежемесячно получать премии и иные стимулирующие выплаты за добросовестное исполнение служебных обязанностей".

На основании сфабрикованных материалов уголовного дела российская Фемида в июле 2016 года вынесла приговор жителю Шарьи. Мужчине назначили наказание в виде 6 лет и девяти месяцев лишения свободы "за покушение на незаконный сбыт наркотического средства".

После расформирования в 2016 году наркополиции, заработавшей скандальную репутацию, сотрудник ФСКН, "демонстрировавший служебное рвение и смекалку", без работы не остался. Его взяли с повышением на службу в МВД, где он продолжил фабриковать уголовные дела и привлекать к ответственности невиновных.

"В период с февраля по май 2017 года обвиняемый, являясь начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Шарьинский", путем угроз и уговоров склонил троих местных жителей к употреблению наркотических средств", - говорится в пресс-релизе. Причем наркотики граждане были вынуждены принимать прямо в служебном помещении отдела полиции "Шарьинский".

Превратив граждан в наркоманов, страж порядка заставил их и еще двух жителей Шарьи инсценировать работу наркопритона в квартире их знакомых. При этом была осуществлена "передача указанным лицам необходимых компонентов для изготовления наркотических средств".

Соучастником этих преступлений-инсценировок был подчиненный начальника отделения - оперуполномоченный полиции.

Высокопоставленному полицейскому инкриминировали ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий), п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), п. "а, в" ч. 2 ст. 230 ("Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц") УК РФ. // NEWSru.com