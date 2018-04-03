В ДТП на Львовщине погибшего водителя зажало в покореженном авто

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На кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковушка, еще трое человек получили травмы
В селе Чишки Пустомытовского района, на кольцевой дороге возле Львова, столкнулись легковушка Ford C-Max и грузовик Mersedes Benz.
"Авария произошла 2 апреля, около 18:30. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля Ford C- Max, 1969 года рождения. Травмы получили три человека, в том числе один ребенок. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в 8-ю коммунальную городскую клиническую больницу Львова", – сообщают в ГСЧС.
Как оказалось, водитель Ford выехал по полосу встречного движения и влетел на скорости в Mersedes. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
На месте происшествия работали бойцы ГСЧС. Спасатели освободили тело погибшего водителя из покореженного автомобиля и отключили аккумуляторные батареи. // Сегодня
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