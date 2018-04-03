Правоохоронці Тернопільщини викрили групу шахраїв, які «продавали автомобілі у лізинг»

Близько одного мільйона гривень втратили обдурені клієнти столичної лізингової компанії. Основний вид діяльності якої, відповідно до документів, був продаж в лізинг автомобільної техніки. За попередніми даними, у тенета шахраїв за 2013-2016 роки потрапив 61 мешканець міста та області.

Клієнтів заманювали через оголошення в інтернет-мережі та місцевих газетах. Люди телефонували, спілкувалися з консультантом, а далі приїздили до Тернополя, оскільки ціна на автомобіль була меншою ринкової та й доступний сам відсоток від вартості транспорту.

Автомобілі потерпілим не показували, але переконували, що вони є на складі і через декілька днів після першого внеску прибудуть за адресою клієнта. Таким чином людину підводили до підписання угоди фінансового лізингу.

Сам договір був на кількох аркушах, написаний юридично-стислою мовою. Людина, яка не мала вищої юридичної освіти, не розуміла термінології, не розуміла значення та понять самого договору, а усно їй пояснювали, щоб не переживали, бо угода - лише формальність. Переконували шахраї, що авто покупець отримає без проблем і затримки. Люди вірили, не вчитувалися в написане і підписували документ.

Під час перевірки стало відомо, що фірма зареєстрована та працює в Києві, а тернопільські шахраї дійсно працюють в її філіалі, але вирішили підзаробити. Жертви чотирьох працівників лізингової компанії проплачували різні суми - від семи до шістдесяти тисяч гривень.

Перша заява від обдуреного клієнта надійшла у поліцію у 2014 році. В подальшому правоохоронці встановили ще 60 фактів заволодіння коштами громадян.

У кримінальному провадженні четверо підозрюваних. Виконавиці "шахрайських заробітків" оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області