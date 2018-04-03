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На Луганщині заочно судитимуть суддів «ЛНР», які переховуються на тимчасово непідконтрольній територ

03.04.2018 13:15

Прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно трьох суддів терористичної організації «ЛНР» за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь та сприяння діяльності терористичної організації)

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи, будучи суддями Жовтневого районного суду м. Луганська, Слов’яносербського районного суду та Брянківського міського суду, з метою укріплення незаконної влади представників «ЛНР» та бажаючи сприяти її діяльності, стали учасниками вказаної терористичної організації.

суд

Перебуваючи на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, судді здійснюють правосуддя від імені «ЛНР» та виносять незаконні рішення, що суперечать принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України.

Оскільки вказані особи переховуються від слідства та суду, стосовно останніх здійснено процедуру спеціального досудового розслідування, за результатами якого обвинувальні акти направлено до суду.

 

Довідково: санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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