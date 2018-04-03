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Сотрудница порта под Одессой под видом зарплаты перечислила родственникам и друзьям 2,3 млн. грн.

03.04.2018 13:25

Средства ушли людям, которые не работали на предприятии

 

Следователи обнаружили преступную группировку, которая присвоила 2,3 млн грн госпредприятия "Морской торговый порт "Южный". Родственники и друзья сотрудницы порта получали зарплату и соцвыплаты без должных на то причин, говорят правоохранители.

Южный

Как заявили в прокуратуре Одесской области, соответствующие обвинения уже передали в суд.

"Во время расследования выяснили, что чиновница используя полномочия распоряжаться и управлять имуществом перечисляла сообщникам деньги из бюджета под видом зарплаты, выплат на содержание ребенка и тому подобное. Стоит ответить, что эти граждане официально не были трудоустроены на предприятии и не имеют никакого отношения к его деятельности", – заявили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, уточнив, что свою деятельность группировка начала еще летом 2016 года. // Сегодня

 

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