Сотрудница порта под Одессой под видом зарплаты перечислила родственникам и друзьям 2,3 млн. грн.

Следователи обнаружили преступную группировку, которая присвоила 2,3 млн грн госпредприятия "Морской торговый порт "Южный". Родственники и друзья сотрудницы порта получали зарплату и соцвыплаты без должных на то причин, говорят правоохранители.

Как заявили в прокуратуре Одесской области, соответствующие обвинения уже передали в суд.

"Во время расследования выяснили, что чиновница используя полномочия распоряжаться и управлять имуществом перечисляла сообщникам деньги из бюджета под видом зарплаты, выплат на содержание ребенка и тому подобное. Стоит ответить, что эти граждане официально не были трудоустроены на предприятии и не имеют никакого отношения к его деятельности", – заявили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, уточнив, что свою деятельность группировка начала еще летом 2016 года. // Сегодня