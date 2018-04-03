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У Мукачеві жінка під час сварки вдарила гостя ножем у живіт

03.04.2018 13:35

За даним фактом в поліції розпочали кримінальне провадження.

До Мукачівського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 58-річний житель села Косино отримав ножове поранення. Подія сталася вчора, 1 квітня, близько 10:30. Прибувши на місце події, поліцейські попередньо встановили всі обставини події та особу причетну до скоєного. Нею виявилась 42-річна сусідка потерпілого.

вдарила ножем

Як з‘ясувалось, потерпілий пішов у гості до своєї сусідки, між ними виникла сварка. В результаті конфлікту жінка взяла ножа та вдарила гостя в живіт. Медики діагностували у потерпілого різану рану черевної стінки.

Речовий доказ — ніж — вилучили. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 за статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За скоєне законом передбачено позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

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