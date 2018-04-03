Дагестанский полицейский рассказал, как коллеги пытали его паяльником

Из него пытались выбить признания в том, чего он не совершал

Истории с пытками россиян в полиции, порой со смертельным исходом, время от времени появляются в СМИ. Рассказанный одним из пострадавших случай издевательств с целью получить нужные показания выбивается из этого ряда тем, что на этот раз полицейские пытали своего же коллегу — начальника отдела по делам несовершеннолетних в городе Хасавюрт.

Майор полиции Имамбег Тайсонов до сих пор не понимает, были ли у его мучителей какие-то реальные подозрения на его счет. На него пытались «повесить» вымогательство и превышение должностных полномочий, но суд разобрался и вынес оправдательный приговор.

Тайсонов рассказал «Медиазоне», что все началось в январе 2016 года. Следователь вызвал его на разговор, однако вместо адвокатов на месте оказался ОМОН и представитель прокуратуры, который скомандовал «арестовать» майора. Тайсонова после отъезда отправили в ИВС Махачкалы. Следственные действия велись с нарушениями — и получившие власть над коллегой правоохранители не раз подчеркивали, что им «можно всё», ссылались на «больших людей».

От Тайсонова добивались разных признаний — начали с попытки выставить его наркоманом, разбойником и создателем ОПГ. Полицейский отвечал грамотно и категорически отказался брать на себя вину, несмотря на то, что его начали бить. Коллеги даже подключили к «разработке» бывшего однокурсника Тайсонова по университету МВД — якобы его дядю ограбили по пути из Кизляра в Хасавюрт.

Затем начались пытки. Тайсонов рассказывает, что добиваясь его подписи, ему примотали скотчем шапку к голове. «Мне накинули на шею петлю, начали душить. Затем зажгли паяльную лампу, начали прижигать руки, затылок, лицо. Не до ожогов, а на расстоянии прогревали, но все равно скотч на голове хрустел и плавился», - вспоминает он. Затем до ожогов на руках грели наручники.

«Я сказал, что они мясники тупые, меня повалили на пол, замотали на пальцах провода и начали бить током», - говорит майор. Потом он с большим трудом пришел в себя уже в ИВС.

По словам Тайсонова, через семь месяцев следователь предложил ему заплатить миллион рублей за освобождение — в противном случае могли последовать новые обвинения. Тайсонов тогда отказался.

Суд оставил полицейскому право на реабилитацию. Он, однако, восстанавливаться на службе теперь не хочет - «не нужна грязь эта». // «Московский комсомолец»