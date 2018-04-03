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Рада не захотела отменить е-декларирование для «антикоррупционеров»

03.04.2018 13:55

В зале не хватило голосов ни для того, чтобы поддержать отсрочку крайнего срока представления электронных деклараций общественными деятелями, ни для отмены такой обязанности

Верховная Рада Украины не смогла отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Верховная Рада

 

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