Рада не захотела отменить е-декларирование для «антикоррупционеров»

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В зале не хватило голосов ни для того, чтобы поддержать отсрочку крайнего срока представления электронных деклараций общественными деятелями, ни для отмены такой обязанности
Верховная Рада Украины не смогла отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...