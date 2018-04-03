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Задержана шайка, которая обворовывала одиноких пенсионеров в 6 областях

03.04.2018 14:05

Задержали злоумышленников в Хмельницкой области, после того, как они похитили 97 тыс. гривен у 82-летней пенсионерки

В Хмельницкой области полиция задержала преступную группу за обворовывания одиноких пенсионеров на территории 6 областей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото с места задержания / МВД Украины, Facebook

Так, правоохранители по подозрению в совершении ряда краж денежных средств и ювелирных изделий задержали четырех женщин в возрасте 23-33 лет и 26-летнего мужчину. Злоумышленники совершали правонарушения на территории Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Черниговской и Николаевской областей начиная с 2017 года.

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«Одну из крупнейших краж члены группы совершили 30 марта этого года в г. Волочиск (Хмельницкая область). Злоумышленницы представились социальными работницами. Под предлогом проверки газовых счетчиков женщины проникли в квартиру 82-летней местной жительницы, откуда похитили 97 тысяч гривен», - сообщили правоохранители.

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Пока все пятеро задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Все задержанные — жители г. Сумы и Сумской области. Сотрудники полиции на данный момент проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям на территории Области и других областях Украины. // 112.ua

 

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