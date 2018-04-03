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Кабмин хочет заставить весь бизнес установить кассовые аппараты

03.04.2018 14:17

В Министерстве экономразвития рассчитывают сначала ввести упрощения для предпринимателей

Министерство экономической политики и торговли Украины (МЭРТ) выступает за постепенный переход на использование кассовых аппаратов всеми украинскими предпринимателями. Об этом во время дискуссии на тему финансирования бизнеса сообщил директор департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли Денис Гутенко.

Кабмин планирует обязать весь бизнес в Украине установить кассовые аппараты

"Мы продолжаем работу над детенизацией экономики. В частности, это касается облегчения использования кассовых аппаратов, чтобы в дальнейшем можно было больше их использовать. Наш подход – сначала должны быть упрощения, а затем полная фискализация. В общем, с нашей стороны, фискализированный много, но контроля за этим мало", – сказал он.

Среди прочего, в Минэкономразвития, по словам Гутенко, ждут уже внесенного в Раду президентом принятия закона о валюте, который также поможет многим компаниям, показывать больше выручки.

"Важно в этом контексте, что есть проект постановления НБУ о безналичной экономике, который позволяет использовать различные платежные сервисы, а не только платежные терминалы, а также предусматривает большие обязательства для бизнеса по приему безналичных средств", – отметил чиновник.

Напомним, в 2017 году в Украине ввели новые "кассовые" требования – чтобы торговать крупными бытовыми приборами, подлежащими гарантийному обслуживанию, продавцы теперь должны иметь кассовый аппарат. // Сегодня

 

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