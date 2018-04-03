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У столиці іноземця затримали за розбійний напад на таксиста

03.04.2018 14:27

Погрожуючи ножем, зловмисник забрав у чоловіка гроші та мобільний. Після цього втік, але за кілька днів його затримали правоохоронці. Правопорушнику загрожує до семи років в’язниці.

До чергової частини Оболонського управління поліції від водія таксі надійшло повідомлення про те, що на нього напав пасажир із ножем та відібрав 400 гривень і телефон. На місце події терміново прибули правоохоронці.

полиция

 

Заявник розповів, що клієнт викликав таксі. Пунктом призначення був проспект Степана Бендери, але дорогою пасажир кілька разів просив зупинити авто та виходив у власних справах. Невідомий напав після того, як водій сказав про розрахунок за поїздку. Зловмисник приставив до шиї таксиста ніж і наказав віддати гроші та цінні речі. 

Слідчо-оперативна група ретельно оглянула транспортний засіб та розпочала пошуки підозрюваного. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, поліцейські встановили особу зловмисника та місце його перебування. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець іншої країни, 1985 року народження. 

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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