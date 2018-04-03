НАТО отказала в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных

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В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление замглавы МИД России Александра Грушко, опубликованное РИА новости.
"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе - ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.
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