На Донбассе партизаны избили и обезоружили двух боевиков

Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием боевиков, о чем свидетельствует набирающее обороты партизанское движение, цель которого — как можно больше усложнить жизнь оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По информации разведки штаба АТО 1 апреля в полосе ответственности одного из подразделений 3 ОМСБР российско-оккупационных войск, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных совершила нападение на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. „Партизаны“ завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

В информации отмечается, что несмотря на объявленный боевиками план перехвата, по «горячим следам» нападавших задержать не удалось и их поиски продолжаются до сих пор. // Realist