Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Донбассе партизаны избили и обезоружили двух боевиков

03.04.2018 14:58

Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием боевиков, о чем свидетельствует набирающее обороты партизанское движение, цель которого — как можно больше усложнить жизнь оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Донбасс

«По информации разведки штаба АТО 1 апреля в полосе ответственности одного из подразделений 3 ОМСБР российско-оккупационных войск, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных совершила нападение на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. „Партизаны“ завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

В информации отмечается, что несмотря на объявленный боевиками план перехвата, по «горячим следам» нападавших задержать не удалось и их поиски продолжаются до сих пор. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...