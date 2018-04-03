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ФСБ отпустила «шпионов» с никому не нужными «секретными» картами Генштаба

03.04.2018 15:09

Федеральная служба безопасности отчиталась о поимке группы злоумышенников, которые раздобыли секретные карты Генштаба и собирались передать их иностранцам. Российские спецслужбы помешали их планам, а затем решили не возбуждать уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж", так как все задержанные "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

Где именно служат или работают задержанные - неясно. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, также не уточняется.
 
шпионы
 
"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", - говорится в релизе.
 
Уральское издание Ura.ru публикует видео обыска, в ходе которого были найдены секретные карты - семь рулонов и одна стопка. Как поясняет в ролике один из проводивших обыск сотрудников, на изъятых картах стоит гриф "секретно". На видео можно разглядеть, что многие карты датируются концом 1970-х. // NEWSru.com

 

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