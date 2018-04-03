ФСБ отпустила «шпионов» с никому не нужными «секретными» картами Генштаба

Где именно служат или работают задержанные - неясно. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, также не уточняется.

"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", - говорится в релизе.