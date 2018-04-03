В Одесской области фальшивомонетчик подделывал купюры в 500 грн.

Фальшивомонетчик выдал себя, когда попытался рассчитаться своими купюрами в магазине

В Одесской области поймали фальшивомонетчика. Он пытался обменять свои деньги на настоящие в магазине в Арцизе. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП Одесской области.

"Злоумышленник рассчитался в магазине фальшивыми деньгами за товар. Продавщица заподозрила подделку и сразу сообщила в полицию, по полученным приметам уже через несколько минут правоохранители обнаружили подозреваемого", – рассказали представители полиции.

34-летний, неоднократно судимый, подозреваемый признался в подделке денег и рассказал, что прибыл в райцентр специально, чтобы сбыть фальшивые купюры в местном магазине.

При себе задержанный имел две фальшивые купюры в 500 грн, а у него дома нашли полиграфические материалы, которые еще предстоит изучить экспертам. // Сегодня