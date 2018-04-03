В Ивано-Франковске суд арестовал без залога шестерых подозреваемых в стрельбе в ночном клубе

В Ивано-Франковске суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога шестерым мужчинам, которых подозревают в стрельбе в ночном клубе, которая произошла 1 апреля. Об этом сообщается на портале Судебной власти Украины.

Сотрудников частной охранной фирмы досудебное следствие подозревает в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Указанные лица, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей, в ночь с субботы на воскресенье 1 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили хулиганские действия в ночном клубе "Эльдорадо".

"Кроме нанесения телесных повреждений, двум случайным посетителям указанного развлекательного заведения были также нанесены огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 апреля в ночном клубе в Ивано-Франковске произошла стрельба. Полиция задержала 11 человек. // 112.ua