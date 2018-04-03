Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Ивано-Франковске суд арестовал без залога шестерых подозреваемых в стрельбе в ночном клубе

03.04.2018 15:37

В Ивано-Франковске суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога шестерым мужчинам, которых подозревают в стрельбе в ночном клубе, которая произошла 1 апреля. Об этом сообщается на портале Судебной власти Украины.

Сотрудников частной охранной фирмы досудебное следствие подозревает в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

суд

Указанные лица, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей, в ночь с субботы на воскресенье 1 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили хулиганские действия в ночном клубе "Эльдорадо".

"Кроме нанесения телесных повреждений, двум случайным посетителям указанного развлекательного заведения были также нанесены огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 апреля в ночном клубе в Ивано-Франковске произошла стрельба. Полиция задержала 11 человек. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...