На Луганщині чоловіка судитимуть за спробу контрабанди сильнодіючих лікарських засобів до РФ

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України (закінчений замах на вчинення контрабанди сильнодіючих лікарських засобів), ч. 3 ст. 321 КК України (незаконне придбання, пересилання та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів)

Розслідуванням встановлено, що мешканець Міловського району Луганської області придбав сильнодіючі лікарські засоби, що містять у своєму складі метандієнон, та з метою збуту вказаних засобів на територію Російської Федерації намагався їх незаконно провезти через кордон.

Під час проходження митного контролю на МП «Мілове» Луганської митниці ДФС України співробітниками Державної прикордонної служби України спільно з працівниками митного посту проведено огляд транспортного засобу та виявлено валізу, у якій знайдено 143 конвалюти (по 20 таблеток у кожній) сильнодіючих лікарських засобів.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

Довідково: за вчинення вказаних злочинів особі загрожує до 7 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області