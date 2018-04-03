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На Николаевщине в заброшенной шахте нашли тайник с гранатометом и взрывчаткой

03.04.2018 16:00

В Березанском районе Николаевщины, в степи между селами Тронка и Даниловка, в заброшенной шахте по добыче камня нашли арсенал оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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В тайнике нашли более 350 патронов калибра 7,62 мм, 369 патронов калибра 5,45 мм, восемь корпусов от гранаты Ф-1, два корпуса от гранаты РГД-5, три взрывателя к ним, гранатомет (РПГ-22), два килограмма пороха, сигнальные ракеты, дымовую мину и девять капсюлей-запалов.

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Вооружение было упаковано в мешки и коробки. Часть изъятых боеприпасов специалисты взрывотехнической службы приняли решение уничтожить на месте в связи с риском взрыва во время транспортировки. Все остальное направят на экспертное исследование. 

Сейчас начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Продолжается расследование, в ходе которого полицейские установят все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению. // Преступности НЕТ

 

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