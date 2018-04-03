Работники Госслужбы труда вымогали деньги у учебного центра

Киевская прокуратура разоблачила на взятке должностных лиц Государственной службы Украины по вопросам труда.

Как сообщается пресс-служба прокуратуры Киева, во вторник, 3 апреля, правоохранителя задержали руководителей управления Госслужбы труда в Хмельницкой области.

В ходе досудебного следствия установлено, что двое чиновников наладили схему вымогательства денег с частного учебного центра, расположенного на территории Хмельницкой области, за проведение проверок знаний по вопросам охраны труда.

Взяточников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. гривен.

Решается вопрос об объявлении должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины) УК Украины и избрании им меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. // Сегодня