У Києві судитимуть дует розбійників, які напали на жінок

Застосувавши спецзасіб, зловмисники вирвали з рук потерпілих речі та втекли. Тепер фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Голосіївського управління поліції направили до суду обвинувальний акт відносно уродженців Житомира та Луганської області, які з газовим балончиком напали на двох жінок. Під час досудового розслідування за фактом розбійного нападу на 28-річну місцеву жительку та її 62-річну матір на вулиці Антоновича правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання розбійників.

Як розповів т.в.о начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар, завдяки оперативному реагуванню та наданому опису зовнішності нападників затримали. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

«Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, один із чоловіків бризнув жінкам в обличчя газовим балончиком, а співучасник вирвав з рук сумку та мобільний телефон. 27-річний уродженець Житомира раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу, хуліганства, злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, та погрози або насильства відносно працівника правоохоронного органу. Його спільник – 23-річний уродженець Луганської області, затримувався за грабіж та квартирну крадіжку», - зазначив правоохоронець.

Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду. До призначення судом міри покарання зловмисники перебуватимуть під вартою. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва