СБУ затримала депутата самопроголошеної «Євпаторійської міської ради»

Співробітники Служби безпеки України затримали у пункті пропуску «Чаплинка» на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим депутата самопроголошеної «Євпаторійської міської ради» окупаційної влади.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній депутат міської ради Євпаторії у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої «самооборони Криму».

Під час незаконної анексії Кримського півострову він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України.

За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії «Единая Россия» до так званої «Євпаторійської міської ради», створеної окупаційною владою.

Співробітники СБУ задокументували факт прибуття зловмисника на материкову частину України, де проживають його родичи.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України