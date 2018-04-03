Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

СБУ затримала депутата самопроголошеної «Євпаторійської міської ради»

03.04.2018 16:48

 Співробітники Служби безпеки України затримали у пункті пропуску «Чаплинка» на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим депутата самопроголошеної «Євпаторійської міської ради» окупаційної влади.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній депутат міської ради Євпаторії у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої «самооборони Криму».

Фото Служба безпеки України.

Під час незаконної анексії Кримського півострову він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України.

За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії «Единая Россия» до так званої «Євпаторійської міської ради», створеної окупаційною владою.

Співробітники СБУ задокументували факт прибуття зловмисника на материкову частину України, де проживають його родичи.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...