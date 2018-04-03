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Задержаны причастные к подрыву Мемориала орлят и поджогу польского автобуса во Львове

03.04.2018 17:00

 Служба безопасности Украины на днях задержала злоумышленников, которые устроили взрыв на польском Мемориале орлят, расположенном неподалеку Лычаковского кладбища Львова, а также подожгли автобус с туристами из Польши. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака. Точная дата задержания не уточняется.

СБУ

«По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб», - заявил Грицак.

Грицак также сообщил, что спецслужбе удалось в текущем году предупредить ряд терактов в центре Киева, которые планировались спецслужбами РФ. Кроме того, он констатировал, что Россия не оставляет попыток расшатать ситуацию в Бессарабии.

Напомним, 13 марта на Лычаковском кладбище во Львове прогремел взрыв возле польского Мемориала орлят. Неизвестный бросил взрывное устройство через забор на газон. Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. В результате никто не пострадал, надгробия также не были повреждены.

Отметим, что Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.

Инцидент с польским автобусом произошел еще в декабре минувшего года. Тогда группа лиц подорвала взрывчатку в автобусе, в котором перевозили туристов из Польши. Произошло это на парковке отеля "Панська гора" в селе Сокольники Львовской области. // 112.ua

 

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