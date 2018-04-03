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На Днепропетровщине ссора братьев из-за наследства закончилась убийством

03.04.2018 17:26

В Новомосковском районе 2 апреля возле дома обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Отмечается, что двое братьев распивали спиртное и поссорились, обсуждая раздел наследства. Когда конфликт был уже на пределе, старший брат не выдержал и ударил по лицу младшего, после чего сразу вышел из дома. Младший не стал терпеть обиды, схватил кухонный нож, догнал обидчика и нанес несколько ударов ножом.

Фото: dp.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Перещепинской полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

46-летний подозреваемый в соответствии со статьей 208 УПК Украины задержан. За содеянное мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. // Сегодня

 

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