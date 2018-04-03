Вбивці громадського активіста на Тернопільщині проведуть за ґратами від 4 до 14 років

Прокуратурою Тернопільської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримане державне обвинувачення за ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) стосовно 4 осіб, що організували та вчинили вбивство за обтяжуючих обставин кременецького громадського активіста.

Державним обвинувачем доведено у суді що четверо осіб - жителів Дніпропетровської області, вступили у злочинну змову із невстановленою слідством особою та пообіцяли їй з корисливих мотивів, за винагороду, вчинити вбивство громадського активіста з Кременця Тернопільської області.

Реалізуючи злочинний намір, виконавці та організатор злочину кілька днів стежили за потерпілим та його місцем проживання, а увечері 26 травня 2016 року здійснили напад на чоловіка, нанісши йому численні удари в різні частини тіла палицями, після чого втекли з місця події. Потерпілий помер у лікарні від заподіяних тілесних ушкоджень 27 травня 2016 року. Згодом, усіх виконавців та організатора злочину затримали правоохоронці.

Колегія суддів Зборівського районного суду, врахувавши ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та участь у скоєному кожного із 4 засуджених осіб, призначила їм покарання у виді позбавлення волі від 4 до 14 років з конфіскацією належного майна. Також із засуджених стягнуть солідарно 2 млн грн заподіяної моральної шкоди на користь дружини потерпілого.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області