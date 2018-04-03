Пенсионный возраст в Украине не будут повышать минимум 10 лет

Пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев как минимум на 10 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на заявление министра Андрея Ревы.

«По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Международный валютный фонд настаивал на повышении пенсионного возраста в Украине в ближайшее время.

Вместо этого правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

«Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике», — отметил Рева.

По его словам, украинские власти смогли убедить экспертов МВФ в целесообразности именно такого варианта, предоставив соответствующие расчеты.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, предусматривающую повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию.

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что страховой стаж 35 лет будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты. // Realist