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Пенсионный возраст в Украине не будут повышать минимум 10 лет

03.04.2018 17:55

Пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев как минимум на 10 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на заявление министра Андрея Ревы.

пенсия

«По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Международный валютный фонд настаивал на повышении пенсионного возраста в Украине в ближайшее время.

Вместо этого правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

«Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике», — отметил Рева.

По его словам, украинские власти смогли убедить экспертов МВФ в целесообразности именно такого варианта, предоставив соответствующие расчеты.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, предусматривающую повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию.

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что страховой стаж 35 лет будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты. // Realist

 

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