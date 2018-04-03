На Черкащині жінка намагалася дати хабара начальнику Уманського відділу поліції

Санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Уманською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Черкаській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Уманського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області 03.04.2018 затримано місцеву жительку, яка запропонувала та намагалася надати начальнику вказаного відділу поліції неправомірну вигоду в розмірі 26 тис. грн. за сприяння у вирішенні питання про закриття кримінального провадження стосовно жителя Монастирищенського району, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України біля адміністративного приміщення Уманського відділу поліції під час спроби надання грошових коштів, які в ході обшуку вилучено правоохоронцями.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Черкаської області