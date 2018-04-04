В результате стрельбы в штаб-квартире Youtube ранены 5 человек

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На место происшествия приехали машины скорой, полиции и пожарной службы
В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (Калифорния) произошла стрельба, в результате которой 5 человек получили ранения. Об этом сообщает ABC News.
"Источник в правоохранительных органах подтвердил репортеру, что стрелок - это белокожая женщина, одетая в чёрный топик", - говорится в сообщении.
В местной больнице подтвердили, что к ним поступили 5 человек.
На место происшествия приехали машины скорой, полиции и пожарной службы.
Около 1700 сотрудников были эвакуированы.
Пока власти считают, что это был не акт терроризма.
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