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В результате стрельбы в штаб-квартире Youtube ранены 5 человек

04.04.2018 00:52

На место происшествия приехали машины скорой, полиции и пожарной службы

В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (Калифорния) произошла стрельба, в результате которой 5 человек получили ранения. Об этом сообщает ABC News.

Стрельба в штаб-квартире Youtube

"Источник в правоохранительных органах подтвердил репортеру, что стрелок - это белокожая женщина, одетая в чёрный топик", - говорится в сообщении.

В местной больнице подтвердили, что к ним поступили 5 человек.

На место происшествия приехали машины скорой, полиции и пожарной службы.

Около 1700 сотрудников были эвакуированы.

Пока власти считают, что это был не акт терроризма.

Погибших нет. // 112.ua

 

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