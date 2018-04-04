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В столичной полиции опровергли информацию об ограблении банка

04.04.2018 01:13

В полиции Киева опубликовали опровержение информации о "взрывном ограблении" на столичной Троещие

В полиции Киева сообщили детали взрыва возле отделения банка.

В полиции Киева сообщили детали взрыва возле отделения банка

Спикер полиции Киева Оксана Блыщик опровергла информацию о том, что в Киеве было взорвано отделение одного из банков. По словам пресс-секретаря ГУ НП в Киеве, взрыв прозвучал на улице. Об этом Оксана Блыщик сообщила на своей странице в Facebook.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что возле дома на Закревского услышали сильный хлопок. Полицейские на месте у дома, в котором в том числе находится банковское отделение, обнаружили деформированную пластиковую бутылку из-под пива и несколько болтиков. Взрывотехники проверят, что было в той бутылке. Никто не пострадал. Имущество не повреждено. Никакого ограбления не было", – написала Оксана Блыщик. // Сегодня

 

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