В столичной полиции опровергли информацию об ограблении банка

В полиции Киева сообщили детали взрыва возле отделения банка.

Спикер полиции Киева Оксана Блыщик опровергла информацию о том, что в Киеве было взорвано отделение одного из банков. По словам пресс-секретаря ГУ НП в Киеве, взрыв прозвучал на улице. Об этом Оксана Блыщик сообщила на своей странице в Facebook.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что возле дома на Закревского услышали сильный хлопок. Полицейские на месте у дома, в котором в том числе находится банковское отделение, обнаружили деформированную пластиковую бутылку из-под пива и несколько болтиков. Взрывотехники проверят, что было в той бутылке. Никто не пострадал. Имущество не повреждено. Никакого ограбления не было", – написала Оксана Блыщик. // Сегодня