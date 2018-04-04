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На Львовщине малолетняя девочка погибла, упав в в выгребную яму, еще одна — в больнице

04.04.2018 02:15

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия

Во Львовской области две девочки 2014 и 2015 года рождения упали в выгребную яму, одна из них погибла. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в Facebook.

ГУ НП Львовской области в Facebook

"Сегодня, 3 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки, 2014 и 2015 рождения, упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшая была госпитализирована в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. // 112.ua

 

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