На Львовщине малолетняя девочка погибла, упав в в выгребную яму, еще одна — в больнице

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Полиция выясняет все обстоятельства происшествия
Во Львовской области две девочки 2014 и 2015 года рождения упали в выгребную яму, одна из них погибла. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в Facebook.
"Сегодня, 3 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки, 2014 и 2015 рождения, упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшая была госпитализирована в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. // 112.ua
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