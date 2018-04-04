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Спецслужбы РФ активизировали в Украине и Молдове проект «Бессарабия»

04.04.2018 03:08

Спецслужбы РФ попытаются расшатать ситуацию в Одесской области и в Молдове

Спецслужбы Российской Федерации (РФ) активизировали на территории Украины, в частности Одесской области, и Молдовы проект "Бессарабия", который был свернут в 2015 году. Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак во время брифинга в Одессе 3 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

Фото: указатель "Молдова" (facebook.com-vira.remazhevska)

"Последнее время мы получаем сообщения о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу "Бессарабия". В 2015 году после двух наших зачисток проект "Бессарабия" был провален. Потом, насколько нам известно, были разборки между двумя кланами, которые курировали этот вопрос. И сейчас они вернулись к этому (плану, - ред.)", - сказал Грицак.

По его словам, в СБУ есть данные, что спецслужбы РФ будут пытаться раскачивать ситуацию в Одесской области и в Молдове в контексте бывшего исторического региона Бессарабия.

"Это также касается Приднестровья, поскольку в Приднестровье стоит контингент российских войск. Всего там около тысячи российских военных", - отметил Грицак.

Председатель СБУ также сообщил, что в самопровозглашенной Республике Приднестровье вблизи Тирасполя восстановлена взлетно-посадочная полоса на аэродроме недалеко от Рыбницы, которая способна принимать все типы самолетов.

"Для нас это тоже намек", - резюмировал Грицак.

Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что Молдова потребовала убрать российские войска со своей территории. "Пребывание российских войск на территории Приднестровского региона свидетельствует о том, что Российская Федерация остается единственной страной, которая нарушает конституционный нейтралитет Молдовы", - сказал премьер.

 

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