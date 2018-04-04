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В Днепре подожгли косметологическую клинику. Один из подозреваемых задержан

04.04.2018 08:36

2 апреля на улице Гусенко неизвестные подожгли помещение косметологической клиники. Одного из вероятных преступников по горячим следам задержали сотрудники патрульной полиции.

Инцидент произошел около часа ночи. Об этом Информатору сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Патрулируя в пешем по улице Гусенко, патрульные заметили пожар на первом этаже 11-этажки. Как выяснилось позже, горел кабинет лазерной терапии клиники современной косметологии.

Днепр

Недалеко от места происшествия инспекторы заметили трех мужчин в черной одежде, капюшонах и бафах на лицах. Неизвестные направлялись в сторону улицы Владимира Моссаковского, где в углу стоял подозрительный автомобиль Land Rover. Когда патрульные начали преследование, те резко изменили направление и побежали в сторону улицы Чернышевского, а после забежали в общежитие. Во время отработки территории, инспекторы задержали одного из трех подозреваемых. У 35-летнего мужчины был при себе баф, а также ключи от внедорожника. По неподтвержденной информации, в салоне автомобиля были обнаружены перчатки, две куртки и двое джинсов, а также мобильные телефоны.

На месте инцидента работал полицейский патруль, следственно-оперативная группа, а также 1-я и 19-я пожарно-спасательные части ГУ ГСЧС. Спасатели сообщили, что в результате пожара уничтожена мебель и техника внутри косметологического кабинета общей площадью в 9 м². К счастью, обошлось без травмированных и пострадавших. По прибытии СОГ и автомобиль, и подозреваемого доставили в Соборное отделение полиции по подозрению в части 2-й статьи 194 УК — уничтожение имущества путем поджога. Детали инцидента выясняются.

 

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