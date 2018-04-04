В харьковском ДТП с участием «скорой» и еще трех авто погибли два человека (видео)

В Харькове разбились "скорая помощь" и три легковушки. В результате ДТП двое людей погибли. На месте работают медики и полиция.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ночь.

Авария произошла поздно вечером 3 апреля. По предварительной информации, легковушка "Славута" двигался по дороге, пошел на обгон, не справился с управлением и влетел лоб в лоб в "скорую".

Легковушку просто смяло - части покореженного автомобиля разбросаны на десятки метров вокруг. И водитель, и пассажир авто погибли на месте. Пострадал экипаж "скорой помощи" - предварительно трое людей. Впрочем, травмы по первичным данным не тяжелые - ушибы и ссадины.

Когда машины столкнулись, то спровоцировали аварии еще трех машин. Их водители и пассажиры живы и целы.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, впрочем, официальной информации от полиции пока нет.

Корреспондент ТСН Мария Уманская