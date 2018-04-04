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Рада приняла решение о запрете вырубки леса в Карпатах. Пока только в первом чтении

04.04.2018 08:48

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете сплошных рубок пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

"Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)", – сообщила пресс-служба парламента.

Рада

Так, за принятие законопроекта №6749 проголосовали 259 народных депутатов. Авторы проекта предложили запретить рубку главного пользования в хозяйственной зоне национальных природных парков и в заказниках, а также проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов в Карпатах.

"Проектом также предлагается определить содержание терминов "елово-буковые древостои", "сплошные рубки", "рубки формирования и оздоровления лесов" и другие. Соответствующие изменения предполагается внести в законы Украины "О природно-заповедном фонде Украины" и "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона", – отметили в пресс-службе.

Авторы также добавили в пояснительной записке, что формирования и оздоровления лесов станет возможным в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей соответственно.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

В августе 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение требований охраны природных лесов и незаконную вырубку деревьев. Реализация соответствующего закона способствовала сохранению природных ценностей европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

Кроме того, эксперты заявляли, что вырубка леса на Закарпатье может стать огромной проблемой, которая в конечном итоге приведет к экологической катастрофе.

20 марта Рада поддержала за основу проект закона №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

Как сообщалось, журналисты выяснили, что в Украине за незаконную вырубку леса в большинстве случаев суды назначают штраф. // "Обозреватель"

 

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